15 октября, 23:38Транспорт
Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
В аэропорту Шереметьево действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.
В ведомстве предупредили, что расписание полетов может меняться. Временные меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.
Меры принимаются на фоне атаки беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотников, направлявшихся к столице.