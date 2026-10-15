Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В аэропорту Шереметьево действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

В ведомстве предупредили, что расписание полетов может меняться. Временные меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.

Меры принимаются на фоне атаки беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотников, направлявшихся к столице.