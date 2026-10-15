15 октября, 23:18Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 10 беспилотников, летевших на столицу
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны министерства обороны России отразили атаку беспилотников, направлявшихся в сторону столицы в ночь на 16 октября. Об уничтожении 10 воздушных целей сообщил в MAX Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит отвечать на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам.
По словам президента, Киев продолжает попытки атаковать российскую инфраструктуру, однако украинским властям следовало заранее оценить возможные последствия таких действий.