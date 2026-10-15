Мэр Москвы сообщил об уничтожении 10 беспилотников, летевших на столицу

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны министерства обороны России отразили атаку беспилотников, направлявшихся в сторону столицы в ночь на 16 октября. Об уничтожении 10 воздушных целей сообщил в MAX Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит отвечать на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам.

По словам президента, Киев продолжает попытки атаковать российскую инфраструктуру, однако украинским властям следовало заранее оценить возможные последствия таких действий.