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15 октября, 11:09

Происшествия

ВСУ атаковали строительный магазин в Энергодаре

Фото: MAX/"Пухов LIVE"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили двумя беспилотниками по строительному магазину "Квадратный метр" в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города – спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в MAX.

По его словам, атака на гражданскую инфраструктуру произошла в ночь на 15 октября. Дроны были квадрокоптерного типа.

"К счастью, пострадавших нет. В результате попадания дрона произошло возгорание, часть помещений выгорела", – отметил Пухов.

Пожар уже локализован, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Мэр подчеркнул, что подобные удары по мирным объектам, куда жители приходят за стройматериалами для ремонта своих домов, недопустимы.

Атаки на гражданскую инфраструктуру, не представляющую никакой военной ценности, только усугубляют гуманитарную обстановку и мешают мирной жизни, заключил Пухов.

Ранее два человека пострадали в результате атаки украинских военнослужащих на четыре муниципалитета Белгородской области. Разрушения зафиксированы в четырех округах – Шебекинском, Краснояружском, Валуйском и Белгородском.

В Шебекине при атаке БПЛА на коммерческий объект женщина получила осколочные ранения головы, а в районе села Графовка Шебекинского округа дрон повредил легковой автомобиль. В результате пострадал мужчина.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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