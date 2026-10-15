В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные меры затронули работу аэропорта Жуковский (Раменское) в Московской области. Об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов сообщила Росавиация.

В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

На данный момент ограничения на полеты также действуют в аэропортах Внуково и Домодедово.