15 октября, 23:24Транспорт
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные меры затронули работу аэропорта Жуковский (Раменское) в Московской области. Об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов сообщила Росавиация.
В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.
На данный момент ограничения на полеты также действуют в аэропортах Внуково и Домодедово.