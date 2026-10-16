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16 октября, 23:55

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Доктор Мясников: американцев удивила привычка россиян есть куриную кожицу

Доктор Мясников рассказал, чем напугал американцев за ужином

Фото: 123RF.com/kanghj103

Врач и телеведущий Александр Мясников вспомнил, как американские коллеги с тревогой отнеслись к его пищевым привычкам. Во время совместного приема пищи они обеспокоенно наблюдали за доктором. Об этом он рассказал в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников вспомнил, что ел куриную кожу, когда сидевшие рядом американцы начали предупреждать его о возможном вреде для здоровья. Они заявили о высоким содержании холестерина в этом продукте.

"Когда в Америке я ел кожицу, американцы, которые сидели со мной за столом, смотрели на меня как на самоубийцу и говорили: "Александр, это же холестерин!", – рассказал телеведущий.

Однако предостережения коллег не изменили привычек Мясникова. Он заявил, что проигнорировал их замечания и продолжил есть куриную кожу.

Ранее врач высказывался о пользе мяса. Он называл этот продукт главным источником витаминов и отмечал, что в нем содержится много различных витаминов, в том числе группы B.

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