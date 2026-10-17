Профессор Сафонов: пенсии в 2027 году вырастут почти на 2,6 тысячи рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средний размер страховой пенсии по старости в России к концу 2027 года может приблизиться к 30 тысячам рублей. Такой прогноз с учетом двух запланированных индексаций представил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ТАСС.

По расчетам эксперта, после первого повышения средняя выплата увеличится на 1 857,84 рубля и достигнет 29 179,05 рубля. Индексацию на 6,8% планируется провести с 1 февраля 2027 года.

Следующий этап повышения намечен на 1 апреля. Страховую пенсию дополнительно проиндексируют на 3,3%, после чего ее средний размер, согласно приведенным расчетам, составит 29 903,81 рубля. Прибавка по итогам второй индексации оценивается в 724,76 рубля.

Таким образом, совокупное увеличение средней страховой пенсии за год составит почти 2,6 тысячи рублей. По словам Сафонова, двойное повышение должно затронуть как работающих, так и неработающих пенсионеров.

При этом окончательный размер февральской индексации еще может измениться. Как пояснил эксперт, его скорректируют после публикации Росстатом точных данных об инфляции за предыдущий год.

Сафонов подчеркнул, что приведенные суммы отражают средние показатели по стране. Фактическая прибавка для каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально и зависеть от стажа и накопленных пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что в ноябре пересчитают фиксированные выплаты к страховым пенсиям бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Размер выплат для этих категорий пенсионеров зависит от страховых взносов.