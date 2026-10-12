Работающим пенсионерам напомнили об отпуске за свой счет в удобное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне, которые уже получают пенсию по старости и продолжают работать, вправе оформить до 14 календарных дней отпуска за свой счет в течение года. Работодатель обязан предоставить такой отдых по письменному заявлению, рассказали в беседе с RT эксперты.

Право закреплено в статье 128 Трудового кодекса России. Сотрудник сам выбирает даты независимо от графика ежегодных оплачиваемых отпусков и может использовать все дни сразу или разделить их на несколько периодов. Неиспользованные дни на следующий год не переносятся, а право сохраняется и при досрочном назначении страховой пенсии по старости.

Для оформления нужно подать письменное заявление с указанием дат, продолжительности и основания – того, что сотрудник получает пенсию по старости и продолжает работать. Если работодатель еще не знает об этом, к заявлению стоит приложить копию пенсионного удостоверения или справку Соцфонда о назначении пенсии.

Заявление лучше написать заранее, чтобы работодатель успел оформить документы и перераспределить задачи на время отсутствия сотрудника. За дни такого отпуска зарплата не начисляется, уточнили собеседники издания.

Если 14 дней уже использованы, дополнительный отпуск за свой счет по общему правилу согласовывается с работодателем отдельно. При этом коллективный договор может предусматривать дополнительные льготы, например увеличенную продолжительность отпуска для работающих пенсионеров, дополнительные основания для него или оплачиваемые дни отдыха.

Конкретные гарантии определяются в самом договоре, уточнить их можно в кадровой службе или профсоюзе, пояснили эксперты.

По данным Соцфонда, средний размер пенсий работающих россиян в августе превысил 35 тысяч рублей в трех регионах России. Лидером по размеру выплат стал Чукотский автономный округ, где работающие пенсионеры в среднем получали 39 630 рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 36 174 рубля, в Магаданской области – 35 070 рублей.