RPP: перуанский певец Вильякорта сбил пожилого россиянина в Трухильо

Фото: телеграм-канал SHOT

Перуанский певец Иван Вильякорта за рулем автомобиля сбил пожилого гражданина России в городе Трухильо. Об этом сообщило радио RPP.

По данным журналистов, пострадавшему 77-летнему мужчине ничего не угрожает, он находится в частной клинике. Артиста после ДТП задержали.

Вильякорта в соцсетях извинился и уточнил, что оплатит все медицинские расходы.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование дела. Свидетели рассказали, что в момент ДТП исполнитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее американский автоблогер Джеймс Вер погиб в результате дорожной аварии в Калифорнии. Его автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся.

Автоблогер находился в машине вместе с пассажиром, личность которого не раскрывается. Машина двигалась на высокой скорости, когда водитель потерял управление.