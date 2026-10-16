RPP: перуанский певец Вильякорта сбил пожилого россиянина в Трухильо

16 октября, 21:57Происшествия
Фото: телеграм-канал SHOT
Перуанский певец Иван Вильякорта за рулем автомобиля сбил пожилого гражданина России в городе Трухильо. Об этом сообщило радио RPP.
По данным журналистов, пострадавшему 77-летнему мужчине ничего не угрожает, он находится в частной клинике. Артиста после ДТП задержали.
Вильякорта в соцсетях извинился и уточнил, что оплатит все медицинские расходы.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование дела. Свидетели рассказали, что в момент ДТП исполнитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее американский автоблогер Джеймс Вер погиб в результате дорожной аварии в Калифорнии. Его автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся.
Автоблогер находился в машине вместе с пассажиром, личность которого не раскрывается. Машина двигалась на высокой скорости, когда водитель потерял управление.
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