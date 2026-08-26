Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 12:15

Спорт

Экс-футболисту "Челси" Стерлингу грозит срок за ДТП в нетрезвом виде

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Бывшему футболисту "Челси" и "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу грозит до двух лет тюрьмы из-за ДТП в нетрезвом виде. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Sun.

Выяснилось, что 30 мая Стерлинг был задержан полицией по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел на трассе в Хэмпшире. Футболист врезался в заградительный барьер.

Спортсмен отказался пройти медосвидетельствование. Игрок был отпущен на свободу под залог. Однако в настоящее время в отношении него выдвинуты обвинения в опасном вождении, хранении веселящего газа и отказе от сдачи анализа.

Ранее на калифорнийском лыжном курорте задержали американского актера Хэйли Джоэл Осмента, который сыграл в фильме "Шестое чувство". Причиной стало нахождение актера в общественном месте в нетрезвом виде, а также хранение запрещенных веществ.

При обыске найденное вещество неизвестного происхождения было изъято. Несмотря на то что правоохранители освободили актера вскоре после задержания, Осменту было предъявлено обвинение.

Читайте также


спортпроисшествияза рубежом

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика