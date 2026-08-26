Экс-футболисту "Челси" Стерлингу грозит срок за ДТП в нетрезвом виде

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Бывшему футболисту "Челси" и "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу грозит до двух лет тюрьмы из-за ДТП в нетрезвом виде. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Sun.

Выяснилось, что 30 мая Стерлинг был задержан полицией по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел на трассе в Хэмпшире. Футболист врезался в заградительный барьер.

Спортсмен отказался пройти медосвидетельствование. Игрок был отпущен на свободу под залог. Однако в настоящее время в отношении него выдвинуты обвинения в опасном вождении, хранении веселящего газа и отказе от сдачи анализа.

Ранее на калифорнийском лыжном курорте задержали американского актера Хэйли Джоэл Осмента, который сыграл в фильме "Шестое чувство". Причиной стало нахождение актера в общественном месте в нетрезвом виде, а также хранение запрещенных веществ.

При обыске найденное вещество неизвестного происхождения было изъято. Несмотря на то что правоохранители освободили актера вскоре после задержания, Осменту было предъявлено обвинение.

