TMZ: в США задержан актер из "Шестого чувства" Хейли Джоэл Осмент

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Сотрудники полиции задержали на калифорнийском лыжном курорте американского актера Хейли Джоэла Осмента, который сыграл в фильме "Шестое чувство". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал TMZ.

По версии зарубежного издания, актер был задержан за нахождении в общественном месте в нетрезвом виде, а также за хранение запрещенных веществ. Найденное у Осмента вещество неизвестного происхождения изъято и передано в лабораторию для проведения исследования, уточнили журналисты.

Сейчас актер находится на свободе, однако прокурор в скором времени примет решение о возбуждении дела.

Портал отметил, что это не первый инцидент с участием Осмента. Его ранее уже арестовывали за правонарушение, связанное с употреблением спиртного.

В сентябре прошлого года российский режиссер Сарик Андреасян был лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде. Суд также потребовал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сам Андреасян опровергал сведения о вождении в состоянии опьянения, указав на то, что ему не продемонстрировали результаты проверки на алкоголь. Режиссер предположил, что это дело могло быть связано с его работой, так как многим людям не нравится его успех.