Режиссер Андреасян опроверг информацию о пьяном вождении

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Режиссер Сарик Андреасян рассказал о своем намерении подать апелляцию на решение суда о лишении его водительских прав.

"В мае меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12:00 дня, но я не был пьян… Я сдал тест прямо там. Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел", – написал Андреасян в своем телеграм-канале.

При этом, по словам режиссера, он не находился пьяным за рулем автомобиля.

"Мой юрист судится по этому поводу уже пять месяцев, и на это решение мы тоже подаем апелляцию", – добавил Андреасян, отметив, что лишение его прав неслучайно.

Как считает режиссер, это может быть связано с работой, так как многим людям очень тяжело дается его успех.

Ранее суд лишил Андреасяна водительских прав за вождение автомобиля в пьяном виде. Согласно судебному решению, режиссер не сможет управлять автомобилем в течение 1,5 года. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако инспектор ДПС не разъяснил ни режиссеру, ни понятым права и обязанности, что является грубейшим нарушением, заявил представитель Андреасяна в суде.