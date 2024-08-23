Суд в Москве на 1,5 года лишил водительских прав актера озвучивания Репетура

Фото: vk.com/Борис Репетур

Чертановский районный суд столицы лишил водительских прав сроком на на 1,5 года актера озвучивания Бориса Репетура, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Репетура признали виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее правительство РФ утвердило требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения. Кабмин определил места, где можно будет устанавливать устройства.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение водительских прав до 1,5 года в случае повторного управления транспортом без номеров или применения скрывающих его материалов.

