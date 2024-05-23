В ГД внесли проект о лишении прав за повторное вождение без номеров

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий лишение водительских прав до 1,5 года в случае повторного управления транспортом без номеров или применения скрывающих его материалов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

В пояснительной записке говорится, что вождение транспортного средства с госзнаками, оборудованного устройствами, препятствующими идентификации их, либо скрывающие или изменяющие, влечет лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Ранее москвичам напомнили, что МФЦ Москвы приостановят выдачу прав и регистрацию транспорта 26 мая с 09:00 до 22:00 в связи с проведением плановых технических работ по обслуживанию информационных систем МВД РФ. Однако административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.