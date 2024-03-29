В МВД рассказали об изменении порядка обмена иностранных водительских удостоверений

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Порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские изменится с 1 апреля 2024 года, напомнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что владельцы иностранных водительских удостоверений с категориями для управления мототранспорта и легковых автомобилей смогут получить документы российского образца после теоретического экзамена. Однако для получения права управлять автобусами, грузовиками и составами транспортных средств (ТС) нужно будет предоставить документ из автошколы, а также сдать практический и теоретический экзамены.



Однако от этого освобождены граждане тех стран, где русский язык признан в качестве официального. В частности, жители Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии смогут получить водительские права после сдачи "теории", а обладателям документов белорусского образца не придется проходить и его, подчеркнула представитель МВД.

Она предупредила, что международные и иностранные автомобильные права будут недействительными по истечении 1 года с момента получения вида на жительство, гражданства РФ либо после первого после получения удостоверения въезда в страну. Также законом предусмотрена и отсрочка, подчеркнула она.

"Имеющиеся у данных категорий лиц иностранные водительские удостоверения, полученные до дня вступления в силу Федерального закона, будут считаться действительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации до истечения 1 года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, то есть до 1 апреля 2025 года", – заключила представитель МВД РФ.

Ранее стало известно, что с 1 апреля кандидатам в водители упростят практическую часть экзамена. Сейчас для успешной сдачи нужно заработать не более пяти штрафных баллов, но по новым – семи. Кроме того, с пяти до семи метров увеличили пространство для разворота в ограниченном пространстве.