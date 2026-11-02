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02 ноября, 10:35

Происшествия

СК завершил расследование дела о крушении Falcon 10 с россиянами в Афганистане

Фото: телеграм-канал "Следком"

Расследование уголовного дела о крушении самолета Falcon 10 с россиянами на борту в Афганистане в 2024 году завершено. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Фигурант – 44-летний командир воздушного судна. Ему вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По версии следствия, это по неосторожности привело к тяжкому вреду здоровью, крупному ущербу и гибели двух человек.

В январе 2024 года Falcon 10 под управлением пилота и второго пилота вылетел из Мячково в Паттайю. Целью была дальнейшая транспортировка женщины в тяжелом состоянии в Россию. Командир взял на борт пациентку на носилках, ее супруга и двух медицинских работников. Самолет вылетел из Паттайи и затем заправился в индийской Гае.

При сильном встречном ветре появился риск аварийной ситуации из-за нехватки топлива. Командир не стал садиться и продолжил полет, хотя безопасность была под угрозой. Топливо закончилось, оба двигателя по очереди самопроизвольно отключились. При вынужденной посадке вне аэродрома в горной местности Афганистана самолет потерпел крушение и полностью разрушился. Супруги погибли, второй пилот и один медработник получили тяжелые травмы.

Уничтожение воздушного судна причинило крупный ущерб – более 47 миллионов рублей. Следователи допросили свидетелей, провели оценочную, судебно-медицинскую, летно-техническую и другие экспертизы. Получен отчет Межгосударственного авиационного комитета.

Следственные действия потребовалось провести в Афганистане, Индии и Таджикистане. По запросам о правовой помощи в расследовании участвовали компетентные органы этих стран. В результате следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем дело направлено в суд.

СМИ также писали, что пилотов упавшего самолета лишили права выполнять полеты, так как они подделали документы о прохождении подготовки для управления бизнес-джетом. Свидетельства аннулировала Росавиация. Источник журналистов в Минтрансе утверждал, что летчики не проходили необходимую подготовку на Falcon 10 в американском авиационном учебном центре.

Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имел лицензии на авиаперелеты

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