SHOT: россиянка привезла с Мальдив личинку в ноге

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Россиянка, отдыхавшая на Мальдивах, вернулась домой с личинкой паразита под кожей на ноге. Об этом сообщил SHOT в мессенджере MAX.

Зуд в пальце ноги туристка почувствовала за четыре дня до вылета. Сначала она решила, что ее кто-то укусил, однако средства из аптечки не помогали: покраснение стало распространяться, а под кожей проступила извилистая полоса, которая с каждым днем удлинялась.

Уже в Москве девушка обошла несколько врачей, прежде чем в профильном институте установили, что под кожей поселилась мигрирующая личинка. Вместе с хозяйкой паразит преодолел около шести тысяч километров.

Сейчас рана заживает, девушке назначили лечение. Однако быстрым процесс быть не может: Анна кормит грудью ребенка, а противопаразитарные препараты с грудным вскармливанием не совместимы.

Подобные личинки обитают в теплом загрязненном песке и попадают под кожу через босые ноги. Они вызывают сильный зуд, воспаление и волдыри.

Ранее живого червя-паразита нашла в глазу у пациентки врач Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева в Омске. Девушка жаловалась на шевеления под веком. В ходе осмотра врач-офтальмолог обнаружила в ее глазу круглого червя дирофилярию.