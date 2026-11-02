Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 12:07

Общество
Главная / Новости /

SHOT: россиянка привезла с Мальдив личинку в ноге

Россиянка привезла с Мальдив личинку в ноге – СМИ

Фото: MAX/SHOT

Россиянка, отдыхавшая на Мальдивах, вернулась домой с личинкой паразита под кожей на ноге. Об этом сообщил SHOT в мессенджере MAX.

Зуд в пальце ноги туристка почувствовала за четыре дня до вылета. Сначала она решила, что ее кто-то укусил, однако средства из аптечки не помогали: покраснение стало распространяться, а под кожей проступила извилистая полоса, которая с каждым днем удлинялась.

Уже в Москве девушка обошла несколько врачей, прежде чем в профильном институте установили, что под кожей поселилась мигрирующая личинка. Вместе с хозяйкой паразит преодолел около шести тысяч километров.

Сейчас рана заживает, девушке назначили лечение. Однако быстрым процесс быть не может: Анна кормит грудью ребенка, а противопаразитарные препараты с грудным вскармливанием не совместимы.

Подобные личинки обитают в теплом загрязненном песке и попадают под кожу через босые ноги. Они вызывают сильный зуд, воспаление и волдыри.

Ранее живого червя-паразита нашла в глазу у пациентки врач Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева в Омске. Девушка жаловалась на шевеления под веком. В ходе осмотра врач-офтальмолог обнаружила в ее глазу круглого червя дирофилярию.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика