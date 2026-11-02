"Главный зумер" России Лутчак предложил создать профсоюз молодежи

Фото: телеграм-канал "ЛУТЧАК"

Блогер Максим Лутчак, известный как "главный зумер" России, выступил с идеей создать в стране профсоюз молодых людей. Об этом он рассказал в беседе с "Абзацем".

"Мне кажется, никогда не поздно. Надо, пока эта темка еще как-то острит, хайпует, создать профсоюз. И я, между прочим, готов им заняться. Возглавить, да", – заявил Лутчак.

Он также отметил, что у каждого поколения есть свои сильные стороны. По мнению блогера, зумеры легче адаптируются к переменам, быстрее осваивают новые форматы работы и готовы к трансформациям. В качестве примера он привел использование искусственного интеллекта.

При этом дисциплинированность миллениалов Лутчак назвал качеством, которому молодому поколению стоит поучиться.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала, что зумеры ценят баланс, независимость и свободу и не готовы жертвовать личной жизнью ради карьеры. По ее словам, представители поколения Z четко разделяют работу и семью и много времени уделяют отдыху, что снижает уровень хронического стресса, а гибкий график и удаленка дают им дополнительную свободу.