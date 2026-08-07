Врач Чернышова объяснила, как собрать "тревожную сумку" для мгновенного успокоения

Молодые люди стали все чаще собирать "тревожные сумки" – комплекты для быстрого успокоения. О том, насколько они действительно эффективны и что должно быть внутри, разбиралась Москва 24.

Без паники

Фото: tiktok.com/abbeyperalta; positivelypresent

В интернете вирусится новый тренд среди молодежи – "тревожные сумки". Это самодельные наборы с вещами, которые помогают быстро успокоиться во время приступа тревоги. Особенно активно такие комплекты собирают девушки поколения Z, сообщило издание The New York Post.

По данным журналистов, 22-летняя американка Ханна Фаулз стала одной из тех, кто лично проверил действие такого "антитревожного чемоданчика". Как-то раз после изнурительного рабочего дня у нее началась паника: мысли путались, щеки горели, а привычные способы успокоиться – дыхательные упражнения – не помогали. Тогда девушка вспомнила о наборе, который за несколько недель до этого собрала вместе с психотерапевтом. Идею Фаулз подсмотрела в соцсетях.

В ее специальной сумке были лекарства, холодный компресс, портативный вентилятор и антистресс-игрушка. Через 10 минут после их применения состояние нормализовалось.



Ханна Фаулз девушка, использующая антитревожный набор Раньше такого быстрого результата не было. Эта вещь изменила мою жизнь, я использую ее регулярно.

Другая героиня материала, 24-летняя Стефани Стейплс из Атланты, начала испытывать тревожность в 2024 году. Из-за физических симптомов, в том числе учащенного сердцебиения, она не раз попадала в больницу.

Однако привычные препараты не давали должного эффекта, и Стейплс стала искать дополнительные способы борьбы с тревогой. В итоге по советам из Сети американка создала собственную антистресс-косметичку. В нее вошли эфирное масло лаванды и кислые леденцы.

"Это помогает мне заземлиться и выводит из тревожного цикла", – поделилась она.

Как рассказала журналистам нейробиолог Кира Бобине, когда человек находится в постоянном потоке гиперстимулирующих триггеров, у него может не хватать сил, чтобы просканировать тревожные сигналы тела. В такие моменты на помощь как раз приходят подобные косметички. Эксперт уверена, что держать под рукой средства саморегуляции в моменты сильного стресса и сенсорной перегрузки – это "гениально".

С этим мнением согласна и психиатр, основатель Института передовых нейронаук Винай Саранга. По ее мнению, такая сумка или косметичка действительно является отличным инструментом самопомощи. Однако в долгосрочной перспективе важно уменьшить число вещей в ней до минимума. В идеале через время и вовсе отказаться, чтобы не формировать психологическую зависимость.

Что выбрать?

В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что состав такой "косметички" варьируется в зависимости от личных предпочтений и триггеров. Чаще всего это кислые леденцы или конфеты, которые помогают переключить внимание через вкусовые рецепторы, эфирные масла с интенсивным и резким ароматом для быстрой смены фокуса восприятия. Также это специальные тактильные игрушки-фиджеты для перебирания в руках и снижения напряжения через мелкую моторику.



Надежда Чернышова врач-терапевт Помимо тактильных и вкусовых стимулов, в подобные наборы часто включают шумоподавляющие наушники. Они позволяют снизить влияние внешних раздражителей и сосредоточиться на внутреннем состоянии. Также распространены блокноты и ручки, их используют для структурирования мыслей и фиксации эмоциональных состояний. Отдельное место занимают карточки с описанием дыхательных упражнений, портативный вентилятор или охлаждающий пакет.

Чернышова пояснила, что в состоянии тревоги человек часто зацикливается на негативных мыслях и попадает в замкнутый круг. Резкое переключение на чувственное восприятие – через вкус, запах, прикосновение – помогает вернуть ощущение реальности.



"Но такие наборы не заменяют психотерапию или медикаментозное лечение. Это мера самоуспокоения, которая может действовать как самостоятельно, так и отлично дополнить терапевтический процесс. Вреда от таких наборов точно не будет, они отлично подойдут людям, склонным к тревожным расстройствам и паническим атакам", – заверила она.

Чернышова порекомендовала собирать их заранее, в спокойном состоянии, проанализировав, что лучше всего помогает. Чем быстрее человек осваивает навык выхода из острых состояний, тем легче ему справляться с жизненными трудностями, отметила врач.

Сенсорные каналы

Психолог Екатерина Трофимова уточнила, что существует множество психотерапевтических упражнений для восстановления ощущения контроля над жизнью.

По ее словам, среди таких – дыхательные практики. Например, по квадрату: вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4 и снова задержка на 4 секунды.

Также существуют упражнения, основанные на переключении внимания, например, найти и сосчитать 5 предметов одного цвета, затем 5 другого. Еще один метод связан с фокусировкой на телесных ощущениях: важно потрогать разные поверхности – гладкую, шероховатую, ребристую – и сконцентрироваться на их фактуре, объяснила эксперт.



Екатерина Трофимова психолог Все перечисленное показывает, что наиболее эффективным способом купировать приступ панической атаки является переключение внимания на тело. Это касается любых сенсорных каналов: зрения, слуха, обоняния, осязания. Возвращаясь в телесные ощущения, человек заземляется, чувствует, что снова контролирует свое тело, а значит, и жизнь. В результате паника отступает.

Однако Трофимова отметила, что в момент приступа порой очень трудно вспомнить правильную дыхательную технику или последовательность действий.

"В этом случае "тревожная сумка" становится удобным решением. Ничего не нужно запоминать: достаточно взять кислую конфету или антистресс-игрушку, если они помогают именно этому человеку. Набор у каждого может быть свой", – заверила психолог.



По ее словам, несмотря на то что при использовании сумки снимаются сами симптомы, причины же, вызывающие состояние, остаются. Для работы с ними необходимо обращаться к специалисту, посоветовала Трофимова.

"Когда человек через такой набор научится управлять состоянием, можно предлагать ему дополнительные упражнения, которые будут закреплять ощущение контроля. В какой-то момент он почувствует, что забывает и о сумке, и о тревожных упражнениях, потому что необходимость в них отпадает", – рассказала психолог.



Главная цель работы с тревогой – со временем отказаться от внешних средств, включая "тревожные сумки", заключила Трофимова.