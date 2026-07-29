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29 июля, 19:11

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Психолог Сурина: терапия криком может помочь при вялотекущей депрессии

Поорать и отпустить: главное о трендовом способе избавиться от стресса

Тренд на крик завирусился среди жителей США. Его суть заключается в том, чтобы выпустить накопившиеся эмоции и почувствовать облегчение, сообщили зарубежные СМИ. Помогает ли такой метод вернуть гармонию и как еще необычно освободиться от негатива, разбиралась Москва 24.

Эмоциональная разрядка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/screamclubchi

"Клуб крика" в Чикаго стремительно набирает популярность за океаном: на озере Мичиган в районе Линкольн-Парка собираются те, кто хочет выпустить пар и хорошо прокричаться "в озеро", сообщил The Guardian. 

По данным издания, основателями клуба стали Эмануэль Эрнандес и Елена Соболева. Идея создать такое сообщество "по интересам" пришла паре прямо во время проживания трудного периода в отношениях. Как-то, оказавшись у озера, возлюбленные решили прокричать эмоции, но останавливал факт нахождения людей поблизости. Тогда Эмануэль решил спросить прохожих, не хотят ли они присоединиться к импровизированному сеансу группового крика, и те с энтузиазмом согласились.

Думаю, многие считают, что кричать в одиночку – это глупо. Поэтому, когда у них есть разрешение от других людей, они кричат вместе с ними, я думаю, это дает им уверенность в том, что они могут это делать.
Эмануэль Эрнандес
основатель клуба

После удачного экспириенса пара сделала плакат, тем самым приглашая всех присоединиться к групповым "занятиям". Уже к шестой неделе желающих стало более 300. Теперь "Клуб крика" уже появился в других городах США. Видео участников, стоящих в очереди и кричащих на воду, подтверждают, что это востребовано и помогает для эмоциональной разрядки, подчеркнули журналисты.

"У каждого очень разная причина (прийти. – Прим. ред.). Некоторые приходят, потому что им нужно избавиться от стресса, тревог и накопления эмоций, но есть те, кто приходит праздновать. Две недели назад к нам приехала невеста с подругами, чтобы кричать и отпраздновать свадьбу в этой действительно уникальной форме", – рассказала Соболева.

На встречах можно увидеть людей разного возраста, национальности и достатка. Многие плачут – это помогает выпустить то, что копилось годами. При этом сама практика устроена просто: ведущие раздают каждому участнику кусок биоразлагаемой бумаги, на котором предлагают написать то, от чего хочется избавиться, или свое намерение. Затем послание бросают в воду и кричат. Организаторы советуют не бояться, начать с тихого крика, а потом переходить к громкому, и главное – позволить себе отпустить все лишнее.

Ранее стало известно о растущей популярности "комнат ярости" среди москвичей. В таких пространствах можно крушить мебель, технику и автомобили, что помогает снять стресс из-за выгорания или семейных проблем.

"Утрамбованные" эмоции

Фото: 123RF.com/antonioguillem

По мнению психолога Ангелины Суриной, крик становится популярным из-за особенностей воспитания. Многих приучали к тому, что показывать свои эмоции нельзя, поэтому люди научились подавлять их.

"Например, говорили: "Не плачь, ты же мальчик, тебе нельзя". В итоге он терпит, заставляет себя не чувствовать, не показывать что-либо. Девочкам нельзя было злиться в детстве: "Ты агрессивная? Это нехорошо". Но все то, что не выражено, часто проявляется в том числе в сжатых зубах, напряжении челюсти", – объяснила психолог в разговоре с Москвой 24.

По ее словам, часто агрессию подавляют, потому что боятся реакции, осуждения окружающих. Некоторые не решаются проявить себя из-за риска увольнения с работы или потери семьи. Поэтому люди привыкли подавлять негативную эмоцию, чтобы казаться милыми, хорошими, удобными, не ругаться и обходить углы. Однако злость уходит в психосоматические заболевания.

Поэтому терапия криком нужна, чтобы выпустить и прожить правильно все подавленные эмоции, которые не разрешали проявлять. Однако вымещать их нужно не на окружающих. Точно так же стоит поступать со слабостью – слезами. Например, поплакать или покричать в подушку один на один с собой. Дома, в разрешенное для шума время, можно включить громко музыку, выпустить всю злость, обиду на тех, кто сделал больно. Кроме того, можно покричать в лесу или, например, где-то на склоне горы – там, где нет людей.
Ангелина Сурина
психолог

Когда эмоции подавляют, они будто складываются в банку, утрамбовываются, и потом случаются истерики, срывы или панические атаки. После это может перейти в депрессию. Поэтому часто крик необходим, он помогает всему телу реагировать на неприятные ситуации из жизни, рассказала Сурина.

"Также помогают практики с битьем посуды, стрельба, бокс. Нужно действие, через которое злость проживается лучше, выплескивается и становится легче, спокойнее. В итоге человек оказывается более выдержанным, эмоционально стабильным, стрессоустойчивым", – объяснила специалист.

Говоря о том, полезен ли крик при депрессии, эксперт не дала однозначного ответа. Например, отдельно это следует рассматривать, когда состояние перманентное: человек устает, выгорает и лежит день-два, но потом встает, идет работать, живет на автомате. В таком случае происходит вялотекущая депрессия, и практика может помочь, потому что у человека еще есть силы вытащить из себя подавленную злость.

Однако в случае клинической депрессии, когда не хочется мыться, есть, вставать с кровати даже в туалет, терапия способна не сработать: человек физически окажется не способен закричать, ведь у него нет энергии. В этой ситуации нужно консультироваться только со специалистом.

Также еще есть тревожно-депрессивные расстройства – когда человек тревожный и иногда с вялотекущей депрессией, при которой есть энергия и можно работать. Тогда в качестве одной из видов терапии крик способен помочь, но все нужно разбирать индивидуально, заключила Сурина.

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