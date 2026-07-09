Эксперт Соловьева объяснила, как подростки "заражают" друг друга психическими патологиями

Зарубежные ученые выяснили, что подростки могут передавать друг другу психические заболевания. С чем связана такая закономерность, разбиралась Москва 24.

Одна проблема на двоих

Исследование ученых из Финляндии показало, что наличие диагностированных ментальных заболеваний у подростка увеличивает вероятность выявления подобных нарушений у его друга. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Чтобы понять это, исследователи проанализировали данные 600 тысяч юношей и девушек, родившихся с 1985 по 2000 год. За участниками эксперимента наблюдали с 17 летнего возраста до того момента, пока человеку не был поставлен первый психиатрический диагноз или не произошел факт эмиграции, смерти и другое. В итоге за 11 лет психические проблемы обнаружились у 234 117 участников.

При этом исследователи выявили, что наиболее четко закономерность прослеживалась среди ребят из старших классов. Это оказалось связано с тем, что в таком возрасте ровесники играют ключевую роль в формировании ощущения единения и оказывают основную поддержку.





Консуэло Каганде руководитель отделения детской и подростковой психиатрии медицинских центров Northwell Health Для подростков друзья становятся самым важным источником чувства общности и дружбы – даже более значимым, чем родители.

По мнению экспертов, открытое обсуждение переживаний внутри компании сверстников подталкивает тинейджеров внимательнее следить за своим психологическим фоном и распознавать тревожные признаки.

При этом исследователи не рекомендовали родителям запрещать подросткам контактировать с приятелями. В противном случае можно столкнуться с другой крайностью – социальной изоляцией, которая способна спровоцировать возникновение депрессивных состояний и иных расстройств.

Ранее стало известно, что заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет в России выросла на 53% за 10 лет. Если в 2015 году было поставлено 18,5 тысячи диагнозов, то в 2024-м уже 28,3 тысячи. Такую тенденцию подтвердили в ряде регионов – в Чувашии число выявленных случаев за год выросло на треть, в Пермском крае – с 2,7 до 2,9 тысячи, также рост зафиксирован в Марий Эл, Камчатском крае и Московской области.

"Заразиться" депрессией

В свою очередь, практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова отметила в разговре с Москвой 24, что буквально заразиться психическими заболеваниями невозможно. При этом подростки особенно склонны к имитации и подражанию, поскольку их ведущая деятельность – общение. Но путать эту особенность с психическими расстройствами нельзя, так как они происходят на индивидуальной почве – у развития пограничных состояний должны быть причины, указала эксперт.



Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Человек не перенимает симптомы, а имитирует их. Это происходит невольно и связано с работой зеркальных нейронов.

Поэтому если родитель видит, что подросток в депрессии, неадекватен в поведении, то стоит задуматься: в таком случае лучше обратиться к специалисту. Нельзя самостоятельно ставить диагнозы и тем более выяснять, от кого ребенок "заразился" депрессией, заключила Макарова.

При этом врач-психиатр Надежда Соловьева отметила в разговоре с Москвой 24, что стиль поведения, манера общения действительно могут передаваться между людьми.

"Если долго общаться с человеком, начинает проявляться подражание, копирование. Наверняка многие замечали, что иногда скорость разговора тоже передается. То же самое с модными привычками взаимодействия, имитирующими психологические заболевания", – объяснила психиатр.

По ее словам, причина таких процессов кроется в человеческой способности к обучению. Окружение влияет на детей через подражание в формировании личности, независимо от генетической, эндогенной внутренней составляющей. Это свойство мозга, которое способствует существованию вида Homo sapiens.





Надежда Соловьева врач-психиатр У подростков в этом вопросе больше играет роль не самовнушение, а процесс взросления, когда идет перефокусировка внимания. В этот период ребенок сначала ориентируется на семью, затем адаптируется к группе, а позже идет к формированию индивидуальности, пройдя этап адаптации к разным группам. Стремление подростков к группировкам наиболее выражено – это нормальный этап взросления.

Если родители видят, что общение подростка с другим человеком приводит к тому, что у ребенка начали проявляться какие-то симптомы психического расстройства, лучшее решение – повлиять на это с помощью смены окружения. Для этого нужно прямо или косвенно знакомиться с теми, с кем ребенок взаимодействует, порекомендовала специалист.

"Если заметили проблемную зону, погрузитесь в эту историю глубже, начните больше общаться с несовершеннолетним на эту тему, если удастся. При этом признаки изменившегося поведения различны: ребенок не всегда становится замкнутым и тревожным – в каких-то случаях он может быть более отстраненным, в каких-то, наоборот, становится более послушным, лучше адаптируется к родителям, если его группа транслирует такую ценность", – отметила Соловьева.

Она добавила, что у взрослых ментальные проблемы тоже могут передаваться при тесном общении. Это индуцированные психотические состояния – когда один человек с бредовыми представлениями (искаженное восприятие мира, отсутствие критики) передает их близкому, который ему доверяет и любит его. В результате оба начинают мыслить бредово, хотя болеет один, а второй принял эти представления из любви к ближнему, пояснила эксперт.