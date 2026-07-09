В ЦБ заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки

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Возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно сузились. Об этом говорится в новом комментарии по денежно-кредитным условиям Центробанка России.

В отчете также говорится о продолжении доминирования проинфляционных рисков над дезинфляционными факторами на среднесрочном горизонте.

В июне Банк России принял решение о снижении ставки до 14,25% годовых. При этом ранее показатель держался на уровне 14,5%. Регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень.

Следующее заседание, посвященное этому вопросу, запланировано на 24 июля. По мнению экспертов, ЦБ может приостановить дальнейшее снижение ставки из-за проинфляционных факторов.

Например, глава РСПП Александр Шохин предположил, что на совещании показатель останется без изменения либо уменьшится только до 14%.