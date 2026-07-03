Шохин: ЦБ в июле сохранит ключевую ставку или снизит до 14%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России на заседании, которое пройдет 24 июля, или оставит ключевую ставку без изменений, или уменьшит ее до 14%. Об этом ТАСС сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он назвал вариант с сохранением ставки неприятным для тех, кто ждет снижения показателя. Шохин считает, что повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов, связанных с дефицитом топлива, было бы неправильно.

По словам главы РСПП, формально регулятор при вынесении решения смотрит на уровень инфляции и инфляционные ожидания. При этом в ситуации с топливом трудно в ближайшее время ждать уменьшения инфляции и индекса цен, в том числе потребительских, так как через горючее проходит многое, в том числе уборка урожая.

Шохин считает, что на уборке урожая тоже может отразиться дефицит топлива или увеличение цен. Поэтому он предположил, что дефляция может не наблюдаться в августе – сентябре, как это обычно бывает в связи с наполнением рынка свежей продукцией.

Однако, по его словам, это временные трудности. Глава РСПП указал, что цены растут не из-за увеличения кредитования экономики или по причине расширения спроса.

"Надо ли на них (трудности. – Прим. ред.) реагировать так же оперативно, как часто делал ЦБ ранее, когда он пытался охладить спрос или не допустить роста кредитования экономики и населения? Я не уверен, что здесь надо следовать жестко вот этим конъюнктурным, в данном случае, колебаниям", – резюмировал Шохин.

В июне Банк России снизил ставку до 14,25% годовых. Ранее показатель держался на уровне 14,5%. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня. Годовая инфляция на середину июня составила 5,6%.

Эксперты считают, что регулятор может взять паузу в дальнейшем уменьшении ставки. Это может произойти на фоне проинфляционных факторов. При этом регулятор все чаще обращает внимание на ситуацию на топливном рынке, рост транспортных расходов и другие влияющие на инфляцию обстоятельства.

