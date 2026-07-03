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03 июля, 09:40

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ТАСС: участники "Артподготовки" планировали подрыв поезда с продукцией ВПК под Оренбургом

Участники "Артподготовки" планировали подрыв поезда с продукцией ВПК под Оренбургом

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Участники группировки "Артподготовка" (признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ) хотели сбросить с моста в Оренбургской области бомбу на поезд, который перевозил продукцию военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС, который ознакомился с материалами дела.

Фигурантами являются участники группировки Сергей Яковлев, Владимир Дрофа, Алексей Щепкин, Юрий Мартьянов, Игорь Шарнев, Анна Радионова, Светлана Малахова и Алексей Демченко. В период с апреля по июнь 2024 года они готовили теракт в Оренбургской области – подрыв состава с продукцией ВПК.

Мартьянов и Демченко, работавшие на тот момент в ОАО "РЖД", предоставили соучастникам служебную информацию о местах беспрепятственного доступа к уязвимым объектам железной дороги.

Другие сделали и доставили самодельное взрывное устройство в Оренбургскую область. Также они хранили взрывные устройства, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и помогали исполнителю террористического акта Яковлеву в Воронежской, Оренбургской, Саратовской и Псковской областях.

Правоохранительные органы предотвратили теракт и задержали всех причастных к нему. В отношении фигурантов дела открыли уголовные дела об участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества, незаконном обороте, а также контрабанде оружия и взрывчатых веществ, приготовлении к террористическому акту.

Следствие уточняло, что расследование уголовного дела завершено, утвержденное обвинительное заключение направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Глава запрещенной организации Вячеслав Мальцев (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно арестован и находится в международном розыске. Судебный процесс по этому делу должен начаться 7 июля.

Ранее бывшего диспетчера московского ГБУ "Жилищник по району Зюзино" Татьяну Шувалову (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) обвинили в финансировании террористической деятельности участников группировки "Артподготовка". Женщину задержали при попытке выехать из России.

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