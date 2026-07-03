Ndeke Luka: боевики захватили город Ам-Дафок в ЦАР

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Вооруженные люди захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской Республике (ЦАР) у границы с Суданом. Об этом сообщает RT со ссылкой на радио Ndeke Luka.

По данным СМИ, боевики проникли в населенный пункт с суданской территории. Жертвами захвата стали 28 человек.

"Они (боевики. – Прим. ред.) пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства", – рассказал беженец.

По словам одного из источников радио, город полностью разрушен, а запасы проса и медикаментов разграблены.

Ранее вооруженные террористы атаковали международный аэропорт Ниамея в столице Нигера. Россия решительно осудила эти действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Москва с обеспокоенностью восприняла нападения антиправительственных боевиков на воздушную гавань. По ее мнению, злоумышленники хотели подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер.