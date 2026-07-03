Fox: крупнейший пляж Нью-Йорка оказался под угрозой закрытия из-за нашествия акул

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Крупнейший пляж Нью-Йорка Рокавей-Бич оказался под угрозой закрытия в пик летнего сезона из-за появления акул вблизи береговой линии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал Fox.

Несколько случаев обнаружения хищников были зафиксированы у берегов Рокавея в четверг, 2 июля, что и вынудило власти объявить о возможных временных ограничениях на посещение пляжа.

При этом, как подчеркнули журналисты, эта ситуация выглядит особенно неприятной из-за сильной жары, опустившейся на город. По данным синоптиков, температура может подняться выше 105 градусов по Фаренгейту, что эквивалентно примерно 40,5 по Цельсию.

Приблизительные показатели ранее уже фиксировались в Нью-Йорке. Это произошло впервые за более чем 10 лет. В связи с этим местные власти приняли решение открыть в мегаполисе центры охлаждения.

Нападение акулы на человека ранее произошло во Флориде. Пострадавшим оказался сотрудник базы инженерно-технического обеспечения ВМС США.

Все случилось, когда служащий Центра военно-морских надводных сил решил искупаться во время обеденного перерыва. В результате его доставили в местную больницу в критическом состоянии.