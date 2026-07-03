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03 июля, 10:28

Происшествия

Передвижения пропавших в Туве девочек зафиксировали камеры видеонаблюдения

Фото: vk.com/police17

Одна из камер видеонаблюдения в Кызыле зафиксировала пропавших девочек. Об этом сообщил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в комментарии РИА Новости.

Они шли в сторону набережной, дамбы. Представитель центра добавил, что радиус поисков расширили. Операция ведется с воздуха при помощи беспилотников, на воде и на земле. К работам присоединились неравнодушные люди.

Две школьницы ушли из дома 1 июля и не вернулись. До этого они никогда не исчезали.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что девочки могли уйти к берегу Енисея. В результате поисков там нашли их телефоны, а также обувь одной из пропавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Региональная прокуратура организовала проверку.

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