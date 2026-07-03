Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 11:03

Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Текст послания размещен на сайте Кремля.

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления <...>. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков", – говорится в сообщении.

Российский президент сделал акцент на плодотворном взаимодействии двух государств по всем направлениям, отметив, что закаленные войной "узы братской дружбы и взаимовыручки" остаются прочной основой для развития российско-белорусских отношений.

В частности, Путин выделил совместную работу Москвы и Минска по противодействию внешним угрозам и вызовам.

"Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан", – указал он.

В заключение президент России пожелал Лукашенко здоровья, успехов, а белорусскому народу – благополучия.

День независимости Белоруссии празднуется 3 июля с 1996 года. Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944-го в ходе операции "Багратион", являющейся крупнейшей стратегической операцией Великой Отечественной войны. Успех стал результатом усилий 1-го и 3-го Белорусских фронтов и партизан.

Ранее Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. По его мнению, государство является одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом.

Глава республики также отметил, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память об этом передается из поколения в поколение.

Путин направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

Читайте также


властьполитика

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика