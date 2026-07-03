03 июля, 11:03Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Текст послания размещен на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления <...>. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков", – говорится в сообщении.
Российский президент сделал акцент на плодотворном взаимодействии двух государств по всем направлениям, отметив, что закаленные войной "узы братской дружбы и взаимовыручки" остаются прочной основой для развития российско-белорусских отношений.
В частности, Путин выделил совместную работу Москвы и Минска по противодействию внешним угрозам и вызовам.
"Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан", – указал он.
В заключение президент России пожелал Лукашенко здоровья, успехов, а белорусскому народу – благополучия.
День независимости Белоруссии празднуется 3 июля с 1996 года. Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944-го в ходе операции "Багратион", являющейся крупнейшей стратегической операцией Великой Отечественной войны. Успех стал результатом усилий 1-го и 3-го Белорусских фронтов и партизан.
Ранее Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. По его мнению, государство является одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом.
Глава республики также отметил, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память об этом передается из поколения в поколение.
Путин направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии