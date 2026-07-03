Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Текст послания размещен на сайте Кремля.

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления <...>. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков", – говорится в сообщении.

Российский президент сделал акцент на плодотворном взаимодействии двух государств по всем направлениям, отметив, что закаленные войной "узы братской дружбы и взаимовыручки" остаются прочной основой для развития российско-белорусских отношений.

В частности, Путин выделил совместную работу Москвы и Минска по противодействию внешним угрозам и вызовам.

"Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан", – указал он.

В заключение президент России пожелал Лукашенко здоровья, успехов, а белорусскому народу – благополучия.

День независимости Белоруссии празднуется 3 июля с 1996 года. Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944-го в ходе операции "Багратион", являющейся крупнейшей стратегической операцией Великой Отечественной войны. Успех стал результатом усилий 1-го и 3-го Белорусских фронтов и партизан.

Ранее Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. По его мнению, государство является одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом.

Глава республики также отметил, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память об этом передается из поколения в поколение.

