Обвиняемая в вымогательстве после инсценировки ДТП в Москве не признала вину

Фото: MAX/"Столичный СК"

Обвиняемая в вымогательстве, которая вместе с двумя соучастниками инсценировала ДТП в Москве, не признала вину. Об этом сообщил телеканал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичного СК.

Инцидент произошел 28 июня на улице Маросейке. Несовершеннолетняя девушка спровоцировала столкновение с автомобилем вне зоны пешеходного перехода. После этого двое ее сообщников, действуя по заранее распределенным ролям, потребовали у водителя 10 тысяч рублей, угрожая вызовом сотрудников ДПС.

Водитель отказался передавать деньги и обратился в правоохранительные органы. Прибывшему на место инспектору ДПС обвиняемые оказали сопротивление: применили к нему насилие, оскорбили и повредили видеорегистратор.

Задержать нападавших удалось в Подмосковье. СМИ распространяли версию, что фигуранты были автоподставщиками, которые пытались инсценировать ДТП в центре Москвы.

16-летней участнице инцидента предъявили обвинение в вымогательстве. Двое ее соучастников обвиняются в применении насилия и оскорблении представителя власти и уже заключены под стражу.

Позже Басманный суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Давида Черноусова, обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС.