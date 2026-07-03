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03 июля, 12:34

Транспорт

"Велобайк" подготовил спецтариф к Ночному велофестивалю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервис городского проката "Велобайк" запустил специальный тариф, приуроченный к Московскому ночному велофестивалю, рассказала пресс-служба Дептранса.

"4 июля пройдет 1-й в этом году Ночной велофестиваль. Москвичи и гости города, у которых нет собственного велосипеда, могут принять участие в заезде и арендовать велосипеды городского проката. Доступный транспорт указан в приложении", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сервис предполагает аренду велосипеда на 3 часа по выгодным условиям. Также горожане смогут посетить веломастерскую "Велобайк", где можно будет бесплатно проверить свой транспорт перед стартом.

Вместе с тем департамент составил для участников мини-памятку, в которой рекомендовал арендовать велосипеды на ближайших городских парковках, а после окончания заезда оставить их либо на финише, либо на любой удобной парковке, указанной в мобильном приложении сервиса.

Еще одну акцию в связи с проведением ночного велофестиваля ранее анонсировали Центральная и Московско-Тверская пригородные пассажирские компании (ЦППК и МТППК). Их пассажиры смогут бесплатно перевозить велосипеды в поездах организаций.

На МТППК услуга будет действительна с 11:00 4 июля до 06:00 5-го числа. Также она распространится на все маршруты компании ЦППК в Москве и Подмосковье в период с 16:00 4 июля до 06:00 5-го.

Фотозоны и угощения подготовили для участников ночного велофестиваля в Москве

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