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03 июля, 14:34

Политика

Парламент Болгарии аплодисментами встретил идею наложить вето на санкции ЕС

Фото: 123RF.com/emilivanov

Болгарский парламент встретил аплодисментами заявление премьера Болгарии Румена Радева о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, если они будут вредить интересам страны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местный портал Darik News.

Радев указал, что в первую очередь преследует интересы своей страны в данном вопросе.

20 июня премьер Болгарии отказался поддерживать 21-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Он заявил, что поддержит только те рестрикции, которые приблизят Москву и Киев к переговорам и достижению мира.

Ранее совет ЕС продлил до 31 июля 2027 года действие экономических санкций против РФ, введенных в связи с украинским конфликтом. Ограничения распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт нефти и нефтепродуктов из России, а также в отношении ряда российских банков и СМИ. При этом в ЕС указали, что готовы принять дополнительные меры.

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Сюжет: Санкции
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