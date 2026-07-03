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03 июля, 15:36

Город

В рамках фестиваля "Моспитомец" на ВДНХ пройдет акция "Будка желаний"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Акция "Будка желаний" пройдет в рамках фестиваля "Моспитомец" 11 июля у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Фестиваль объединит выставку-пристройство животных и просветительскую программу проекта "Школа ответственного хозяина". "Будку желаний" проведут для тех, кто пока не готов забрать питомца домой.

В специальной зоне разместят фотографии собак и кошек с их пожеланиями. Гости смогут исполнить мечту животного с выбранной карточки. Полный список желаний опубликован на странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

Например, котята из приюта "Искра" рассчитывают на специальный влажный корм, а собака Гроза из "Зоорассвета" мечтает о лакомствах. При этом некоторым собакам требуется специализированное питание: Боно из приюта "Дубовая Роща" нужен гипоаллергенный корм, Эвер – диетический рацион и средства от клещей и блох.

В свою очередь, Симба, Мира, Виня, Вуди и Зуйка будут рады консервам и сухому корму. В желание Каспера входит новый ошейник для адресника, Спарта хочет удобную шлейку и поводок, а Мишка – резиновый мячик на веревке. Кроме того, Ханна, Эсмеральда, Агрия и многие другие питомцы будут благодарны за угощения.

В зоне акции также установят специальные боксы. В них можно будет опустить качественные корма, лечебные продукты, лакомства, игрушки, поводки, шлейки и ошейники. Все подарки передадут в городские приюты.

Ранее в каталоге сервиса "Моспитомец" опубликовали более 500 новых анкет собак и кошек из 13 городских приютов. Пользователи смогут найти питомца по фильтрам и пройти быстрый тест на совместимость, а затем записаться на встречу в приют. Всего в каталоге уже более 1,5 тысячи анкет.

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