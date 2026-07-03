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03 июля, 15:56

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Oddity Central: в Южной Корее управляющий банком похитил 45 тысяч долларов

В Южной Корее управляющий банком украл 45 тыс долларов и заменил их игровыми деньгами

Фото: x.com/mnt_1ee

В Южной Корее управляющий банком похитил 45 тысяч долларов, заменяя их в сейфе игровыми деньгами, которые приобретал заранее в Сети. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Oddity Central.

Схема с похищением средств вскрылась после того, как один из сотрудников банка заметил странное поведение управляющего. Работник доложил начальству о том, что увидел. В результате проведенной проверки злоумышленника отстранили от должности. Он вернул все украденные деньги. Банк урегулировал ситуацию без обращения в полицию.

На появившихся в Сети кадрах видно, что на игровых банкнотах были изображены утки, медведи и другие животные. Поддельные купюры сильно отличались от настоящих денег, поэтому пользователи в соцсетях задаются вопросом, как никто не заметил подмены средств.

По предварительным данным, управляющему удавалось похищать деньги благодаря тому, что отделение было небольшим, а он являлся практически единственным сотрудником, который отвечал за хранилище.

Ранее московские оперативники задержали подозреваемого в ограблении офиса криптовалютного обменника на сумму почти 15 миллионов рублей. По данным столичного главка МВД России, преступление произошло в октябре 2025 года на Пресненской набережной.

Один из подозреваемых задержан. Личности еще троих соучастников установлены, они объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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