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03 июля, 16:05

Происшествия

В Воронеже задержан водитель катера, сбивший насмерть купающегося ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортные полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии сбил на катере 11-летнего мальчика в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

ЧП произошло на Воронежском водохранилище 2 июля. Водителем катера оказался 45-летний ранее судимый местный житель, отдыхавший в компании. Он скрылся с места происшествия, даже не попытавшись спасти ребенка. Мальчика без сознания доставили на берег на моторной лодке.

"По прибытии скорой медицинской помощи были проведены реанимационные мероприятия, однако от полученных повреждений малолетний скончался на месте происшествия", – уточнили в транспортной полиции.

Позже правоохранительные органы задержали, а затем арестовали мужчину. В его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее стало известно, что 17-летний юноша сбил 5-летнего ребенка в Брянске. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом лобной кости и закрытым переломом правого бедра.

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