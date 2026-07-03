Визовый центр Кипра в Москве возобновит прием заявок с 6 июля

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Посольство Кипра в Москве будет принимать заявления на визы с помощью компании BLS International с 6 июля. Такая информация появилась на сайте диппредставительства.

"Начиная с указанной даты заявители смогут подавать заявления на получение визы в уполномоченных визовых центрах, обслуживаемых компанией BLS International. Данное изменение предоставляет заявителям больше возможностей по сравнению с уже существующими", – сказано в сообщении.

Также заявки будут принимать генконсульства Кипра в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Сервисный сбор за подачу документов в визовом центре будет составлять 5 евро без учета НДС. Кроме того, BLS International предложит клиентам ряд дополнительных услуг.

Посольство Кипра в РФ перестало принимать заявления через визовые центры 13 июня. С 15-го числа подать документы можно было только в консульском отделе посольства и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.