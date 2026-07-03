Филолог Жаринов: популярность ИИ-книг объясняется общим ростом интереса к этой теме

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Литература, созданная искусственным интеллектом, может составить конкуренцию авторам романов и детективов. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил филолог-культуролог Николай Жаринов.

Таким образом эксперт прокомментировал новость СМИ о том, что ИИ-литература на российском книжном рынке обходит по популярности авторское писательство. Речь идет о книгах, созданных нейросетями. Они выпускаются с минимальной редактурой, а пишутся с помощью промтов по уже существующим произведениям.

Журналисты выяснили, что в прошлом году рост новых публикаций в отечественном самиздате вырос на 70%. В том же периоде объем рынка самиздата составил около 8,6 миллиарда рублей. По прогнозам аналитиков, к концу 2026-го сумма может превысить 10 миллиардов рублей.

"Популярность произведений, созданных искусственным интеллектом, объясняется общим ростом интереса к этой теме. С точки зрения массовой литературы нейросети действительно способны создавать тексты значительно эффективнее", – сказал филолог.

По его словам, ситуация объясняется тем, что нейросети легко выявляют шаблоны и создают компиляции, делая это быстрее и дешевле человека. Это, считает Жаринов, ничем не отличается от работы авторов массовой литературы, кроме скорости.

"Таким образом, в этом секторе может произойти изменение рынка, потому что подобная литература создана для извлечения прибыли: чем дешевле и быстрее удается написать, тем выгоднее. Однако такое чтиво никогда не заменит большую литературу, отличающуюся глубиной, масштабом замысла, сложностью формы и влиянием на культуру, общество и язык", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что ИИ не сможет повторить писателей Льва Толстого или Николая Гоголя, а также не дотянется до уровня современных крупных авторов вроде Мишеля Турнье или Джулиана Барнса. Нейросеть лишена сознания и действует по заданной траектории, не выходя за пределы, тогда как искусство не сводится к алгоритмам.

"Более того, технологии не приведут к исчезновению писателей – скорее процесс трансформируется и станет более элитарным. Подобно тому, как с появлением автомобилей лошади не исчезли, но они теперь пребывают в статусе предмета роскоши", – добавил Жаринов.

По его мнению, нельзя сказать, что ИИ-книги несут угрозу для человека. Вряд ли такие тесты являются самым опасным фактором среди множества других, влияющих на мозг, указал филолог.

"Социальные сети с бесконечным думскроллингом представляют гораздо более серьезную проблему, чем чтение книг, построенных на промптах. Такие произведения по своему качеству сопоставимы с второсортными детективами и любовными романами, и их аудитория, скорее всего, будет той же", – заключил эксперт.

Ранее Владимир Путин заявил, что книжную серию "Библиотека литературных шедевров народов России" надо начать издавать уже в этом году. Со слов президента, в нее войдут лучшие произведения национальных литератур, переведенные на русский язык. Эту серию необходимо сделать доступной для широкого круга читателей, уточнил он.