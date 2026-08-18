Ограничения на полеты вновь ввели в аэропорту Шереметьево

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Ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавань уже ограничивала прием и выпуск воздушных судов в ночь на 18 августа. Позже аэропорт начал работать в штатном режиме.

В настоящий момент ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. В связи с этим расписание рейсов может измениться. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию с помощью онлайн-табло.

