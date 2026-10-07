ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на среду, 7 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщения украинских СМИ.

Звуки взрывов также были слышны в Днепре и Кременчуге Полтавской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате взрывов повреждения получили нежилые постройки и складские помещения в Оболонском и Подольском районах города.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других областях страны.

Ранее российские военные поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов. Также в северо-западной части Черного моря под удар попали два сухогруза, которые доставляли в порт Одесса для ВСУ военное имущество.

Минобороны России заявило, что удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены. Такое решение принято в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского о намерении наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.