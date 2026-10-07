Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 04:15

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Ночные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на среду, 7 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщения украинских СМИ.

Звуки взрывов также были слышны в Днепре и Кременчуге Полтавской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате взрывов повреждения получили нежилые постройки и складские помещения в Оболонском и Подольском районах города.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других областях страны.

Ранее российские военные поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов. Также в северо-западной части Черного моря под удар попали два сухогруза, которые доставляли в порт Одесса для ВСУ военное имущество.

Минобороны России заявило, что удары по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены. Такое решение принято в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского о намерении наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве и области в ночь на 30 сентября

Читайте также


политика

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика