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07 октября, 07:12

Происшествия

Медведица напала на рыбака в Приморье

Фото: depositphotos/LuaAr

Медведица напала на 65-летнего рыбака в Чугуевском округе Приморья. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

По данным ведомства, житель округа отправился 27 сентября на рыбалку и взял с собой щенка. Именно собака заставила его обернуться на шум за спиной – в этот момент на мужчину набросилась медведица. Схватка произошла прямо в воде.

"Зверь набросился на меня и сбил с ног", – передает министерство слова пострадавшего Владимира.

Медведица покусала и поцарапала мужчину, он потерял сознание, после чего зверь сам отступил. С рваными ранами на лице, левой руке и бедре пострадавший добрался до дома. Местный фельдшер обработала раны и вызвала бригаду скорой помощи, которая отвезла потерпевшего в Арсеньевскую городскую больницу.

Врачи установили, что у приморца пострадали веко и левый глаз. Для уточнения тактики лечения специалисты Арсеньевской больницы провели телемедицинскую консультацию с Краевой клинической больницей № 2. С 8 октября мужчина продолжит лечение в офтальмологическом отделении краевой больницы во Владивостоке.

В Минздраве отметили, что сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов.

Ранее в Иркутской области медведь напал на 81-летнего рыбака, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку. Инцидент произошел в труднодоступной местности на реке Киренге, в районе деревни Чинонга Качугского района.

Хищник набросился на местного рыбака в момент, когда тот вышел на берег. Мужчина смог отбиться от зверя, забраться в лодку и отплыть. В результате нападения рыбак получил различные травмы.

Жители деревни в Подмосковье пожаловались на бурого медведя

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