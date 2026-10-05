Парк культуры и отдыха в Кызыле временно закрыли из-за медведя

Фото: МАХ/"МВД по Республике Тыва"

Национальный парк культуры и отдыха имени Н. Гастелло в Кызыле временно закрыли для посетителей после того, как на его территории заметили бурого медведя. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Госкомохотнадзор Тувы.

Хищник вышел в зону отдыха горожан. Сотрудники полиции и охотничьи инспекторы обнаружили животное возле аттракционов с помощью квадрокоптера.

Как уточнили в ведомстве, медведя ликвидировали из-за угрозы для посетителей парка.

Ранее стало известно, что правительство России рассмотрит вопрос регулирования популяции бурого медведя и вывода его из статуса лимитированного вида. По данным госмониторинга, за последние 30 лет численность этих хищников выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев указал на необходимость введения системных мер для безопасного сосуществования людей и животных. В частности, кабмин сформирует перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника.

