Фото: neo-encheres.com

Жительница французского департамента Нор продала керамическую лампу за 251 тысячу евро, хотя приобрела ее на блошином рынке всего за 20 евро. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аукционный дом NEO Enchères, организовавший торги.

Женщина купила лампу необычной формы из черной керамики в лавке неподалеку от Валансьена и убрала ее в шкаф. Во время разбора вещей дочь обнаружила гравировку Jouve и символ в виде альфы. Самостоятельно изучив информацию в интернете, она выяснила, что светильник создал французский керамист Жорж Жуве (1910–1964), работы которого востребованы у коллекционеров.

Семья связалась с парижским аукционным домом NEO Enchères, который уже продавал подобные предметы, и привезла лампу на экспертизу. Специалисты подтвердили ее подлинность и хорошую сохранность. Высота светильника составляет 39 сантиметров, а его модель представлена в справочной монографии о творчестве мастера.

На торгах 29 октября 2026 года лот оценили в 80–120 тысяч евро. За него соперничали французский и швейцарский коллекционеры, победу одержал первый. С учетом комиссии цена достигла 251 тысячи евро, более чем в 12 тысяч раз превысив первоначальную стоимость покупки.

Президент NEO Enchères Кантен Шарродо отметил, что результат превзошел ожидания аукционного дома. По его словам, модель отличается редкостью и ему известно только о четырех подобных экземплярах.

"Эта история – лучшая иллюстрация нашей профессии", – заявил Шарродо.

Он добавил, что предметы такого качества все еще могут храниться во французских шкафах и на чердаках, и посоветовал обращаться за экспертизой, если возникают сомнения в ценности вещи.

Ранее стало известно, что кольцо с бриллиантом, принадлежавшее модельеру Люси Дафф-Гордон, пережившей крушение "Титаника", выставят на аукцион в Великобритании. Оценочная стоимость лота составляет 80 тысяч фунтов (около 105 тысяч долларов). Украшение десятилетиями хранилось в семье и продается с подтверждающими документами.