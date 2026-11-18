Фото: bukowskis.com

Супрематический чайный набор, выполненный по дизайну художника-авангардиста Казимира Малевича, продали на аукционе Bukowskis в Стокгольме за 30 тысяч шведских крон (около 3 тысяч долларов). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сервиз датирован 1923 годом и состоит из трех предметов: чайника и двух чашек. Его оформление отражает принципы супрематизма, который предполагает отказ от изображения реальных объектов в пользу геометрических форм.

Чайник имеет сложную архитектурную конструкцию, а чашки напоминают разрезанный пополам цилиндр. Поверхность предметов украшена черными, серыми и красными линиями.

На внешней стороне оснований сохранились клеймо Ломоносовского фарфорового завода, ныне Императорского фарфорового завода, и подпись Малевича. Первые экземпляры футуристического набора выпустили ограниченным тиражом на этом предприятии в 1923 году.

Ранее сервиз княгини Ольги Николаевны, дочери императора Николая I, продали на аукционе Aguttes во Франции за 321 тысячу евро. Итоговая сумма в несколько раз превысила стартовую оценку в 40–80 тысяч евро. В набор из восьми предметов позолоченного серебра общим весом около 20 килограммов входят изделия, изготовленные в Санкт-Петербурге в 1840 году.