Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Малоярославце Калужской области ученица 5-го класса скончалась из-за скачка сахара в крови. Об этом сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов в своем канале в мессенджере MAX.

Парфенов отметил, что распространяемая в соцсетях информация о том, что ребенок умер в школе во время урока, является недостоверной. По словам Парфенова, самочувствие девочки ухудшилось вне школы. Ребенок страдал сахарным диабетом первого типа.

"Претензий к школе и педагогическому составу у семьи девочки нет", – написал глава округа.

В региональном министерстве образования добавили, что в понедельник, 16 ноября, ребенку стало плохо дома и ее мама сообщила об этом классному руководителю. После осмотра в городской больнице школьницу санавиацией направили в медучреждение Калуги, где она умерла.

Ранее в Екатеринбурге девочка 2013 года рождения скончалась после вдыхания паров газа. Инцидент произошел вечером 21 сентября. Находясь дома, школьница вдыхала пары газа и потеряла сознание. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи констатировали ее смерть.

