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Сборная России по футболу не значится среди 54 команд, которые примут участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Об этом говорится в письме генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Теодора Теодоридиса, направленном всем членам организации.

Жеребьевка определит состав 12 групп. Отборочные матчи начнутся в марте 2027 года.

При жеребьевке будут разведены Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Белоруссия и Украина. Косово не попадет в одну группу с Боснией и Сербией.

Сборная России также сохранила 35-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). Лидирующая позиция в списке по-прежнему остается за сборной Испании, второе место занимает команда Аргентины, а третье – Франции. Кроме того, в первые топ-10 рейтинга вошли сборные Португалии, Марокко, Англии, Бельгии, Нидерландов, Бразилии и Колумбии.

