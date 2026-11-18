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Биржевая цена на золото опустилась ниже 3 750 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

По состоянию на 16:05 по московскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на бирже снизилась на 107,33 доллара, или на 2,78%. В последний раз такая стоимость металла фиксировалась 24 сентября прошлого года.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 3 950 долларов за тройскую унцию впервые с 4 ноября 2025 года. В ходе торгов стоимость драгметалла падала на 2,06% и составляла 3 948,3 доллара.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал медь новым золотом. Таким образом он прокомментировал рекордные биржевые цены на медь вечером 22 сентября, когда стоимость металла достигла 6,903 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.