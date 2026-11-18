Фото: телеграм-канал "ивлеева.com в горле"

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что практически свела татуировки на пальцах. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Почти свела татуировки с пальцев. В остальном мне нравятся все мои тату-партаки, но вот на пальцах действительно выглядели придурковато и грязно!" – пояснила Ивлеева.

Кроме того, блогер отметила, что не курит уже два года. По ее словам, раньше она "нет-нет, да баловалась, а теперь прямо баста".

Ранее актер Леонид Барац набил татуировку в честь сына Марка, которому исполнилось 6 лет. Артист признался, что набил дату рождения ребенка, чтобы не забыть. Он рассказал, что мальчик родился в 16:15.