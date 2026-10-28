Футболист Тарасов сделал татуировку с именем супруги

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Экс-футболист Дмитрий Тарасов сделал татуировку с именем супруги Анастасии Костенко и добавил к надписи сердечко. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу "Ставка на любовь".

По словам Тарасова, на такой поступок он решился ради увеличения "банка пары". Футболист уверен, что татуировка для него должна нести какую-то энергию.

"Мы часто показываем сердечки в семье, дети у нас это любят, придумывают свои фишки", – объяснил Тарасов.

Костенко оценила татуировку и спросила, было ли мужу больно.

"Было больно, но ради тебя я терпел эту боль. Я даже без анестезии делал. Все с ней, а я – без", – ответил Тарасов.

Ранее актер Леонид Барац набил татуировку в честь сына Марка, которому исполнилось 6 лет. Как отметил сам актер, он набил дату рождения ребенка, чтобы не забыть. По его словам, мальчик родился в 16:15.