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28 октября, 13:07

Шоу-бизнес

Футболист Тарасов сделал татуировку с именем супруги

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tarasov23

Экс-футболист Дмитрий Тарасов сделал татуировку с именем супруги Анастасии Костенко и добавил к надписи сердечко. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу "Ставка на любовь".

По словам Тарасова, на такой поступок он решился ради увеличения "банка пары". Футболист уверен, что татуировка для него должна нести какую-то энергию.

"Мы часто показываем сердечки в семье, дети у нас это любят, придумывают свои фишки", – объяснил Тарасов.

Костенко оценила татуировку и спросила, было ли мужу больно.

"Было больно, но ради тебя я терпел эту боль. Я даже без анестезии делал. Все с ней, а я – без", – ответил Тарасов.

Ранее актер Леонид Барац набил татуировку в честь сына Марка, которому исполнилось 6 лет. Как отметил сам актер, он набил дату рождения ребенка, чтобы не забыть. По его словам, мальчик родился в 16:15.

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