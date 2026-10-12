Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 15:38

Шоу-бизнес

Актер Леонид Барац набил тату в честь сына

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lesha_barats

Актер Леонид Барац набил татуировку в честь сына Марка, которому исполнилось 6 лет. Фотографией артист поделился на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

По словам актера, он набил дату рождения ребенка, чтобы не забыть. Он рассказал, что мальчик родился в 16:15. Барац поздравил сына с праздником, пожелал ему здоровья и отметил, что гордится им.

Мальчик живет в Одессе с матерью – психологом Анной Моисеевой. Он родился через два года после того, как пара официально развелась. Барац и Моисеева были вместе 13 лет. При этом они продолжают общаться и вместе воспитывать сына.

У актера также есть две дочери – Елизавета и Ева, которые родились в браке с артисткой Анной Касаткиной. Супруги развелись в 2015 году по инициативе Бараца. Они также поддерживают общение и воспитывают детей.

Ранее рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) сделал тату с изображением сына Давида. На татуировке сам исполнитель предстал в роли самурая с мечами в руках, а мальчик – воином.

Читайте также


шоу-бизнес

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика