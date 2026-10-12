Актер Леонид Барац набил тату в честь сына

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lesha_barats

Актер Леонид Барац набил татуировку в честь сына Марка, которому исполнилось 6 лет. Фотографией артист поделился на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

По словам актера, он набил дату рождения ребенка, чтобы не забыть. Он рассказал, что мальчик родился в 16:15. Барац поздравил сына с праздником, пожелал ему здоровья и отметил, что гордится им.

Мальчик живет в Одессе с матерью – психологом Анной Моисеевой. Он родился через два года после того, как пара официально развелась. Барац и Моисеева были вместе 13 лет. При этом они продолжают общаться и вместе воспитывать сына.

У актера также есть две дочери – Елизавета и Ева, которые родились в браке с артисткой Анной Касаткиной. Супруги развелись в 2015 году по инициативе Бараца. Они также поддерживают общение и воспитывают детей.

Ранее рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) сделал тату с изображением сына Давида. На татуировке сам исполнитель предстал в роли самурая с мечами в руках, а мальчик – воином.

