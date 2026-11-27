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Главная новогодняя елка страны состоится в Кремлевском дворце с 25 декабря по 8 января. Ожидается, что праздничное мероприятие посетят более 200 тысяч детей и взрослых, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

В этом году представление получило название "Волшебный сундук сказок". В Год единства народов России его сюжет построят вокруг сказок разных регионов страны – от Карелии до Дальнего Востока.

Для создания сказочной атмосферы организаторы задействуют современные технологии, спецэффекты и светомузыкальное шоу. Праздничная программа начнется еще в фойе дворца: там подготовят масштабную анимацию и организуют встречу с Дедом Морозом.

Дети смогут стать непосредственными участниками истории – помогать героям и вместе с ними преодолевать испытания. В программу также войдут иммерсивное шоу, цирковые номера и новогодний карнавал.

Среди персонажей представления будут Баба-яга, Снежная Королева и Конек-Горбунок. В залах оборудуют тематические фотозоны и откроют пресс-службу Деда Мороза. Посетители также смогут оставить послания в "Книге новогодних пожеланий", которые затем передадут зимнему волшебнику.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку России доставят в Кремль вечером 9 декабря. Дед Мороз привезет дерево на специальном автопоезде. По традиции елку провезут через ворота Спасской башни Московского Кремля и установят на Соборной площади.