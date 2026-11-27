Фото: depositphotos/gregorylee

В 2027 году выгоднее всего планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, рассказал РИА Новости юрист Александр Южалин.

Эксперт пояснил, что для работников с окладом главное значение имеет количество рабочих дней в месяце. Чем их меньше, тем менее выгодно брать отпуск.

В июне и октябре предусмотрен 21 рабочий день. Отпуск в эти месяцы также не приведет к значительным потерям по сравнению с обычной зарплатой.

Оклад выплачивается полностью независимо от количества рабочих и выходных дней. Однако стоимость одного рабочего дня меняется: она рассчитывается путем деления месячного оклада на число рабочих дней.

Отпускные при этом определяются исходя из среднего дневного заработка, который не зависит от конкретного месяца. Поэтому в месяцах с небольшим количеством рабочих дней выплаты за отпуск могут оказаться ниже зарплаты за аналогичный период работы.

Ранее эксперт назвала пять признаков карьерного застоя. Один из них – это фоновая скука, когда утром нет желания идти на работу не из-за усталости, а от ощущения бессмысленности действий. Также тревожным сигналом может быть отсутствие обратной связи, когда руководитель вроде не критикует, но и не хвалит.