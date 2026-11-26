Москвичи начали все чаще проходить короткие программы профессионального обучения: самыми востребованными направлениями стали промышленность, строительство, ЖКХ, транспорт, IT и индустрия гостеприимства, сообщили аналитики. Почему офисные сотрудники меняют карьеру, как быстро найти работу руками и сколько можно при этом заработать, разбиралась Москва 24.

Работать руками

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Короткие программы профессионального обучения в Москве пользуются наибольшим спросом у горожан, уставших от офисной работы, сообщила ТАСС заместитель руководителя столичной Службы занятости и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева.





Елена Дурнева заместитель руководителя столичной Службы занятости и центра "Профессии будущего" Чаще всего на обучение к нам приходят взрослые, например те, кто долгое время работал в офисе и понял, что хочет сменить профессию, работать руками. Либо приходят сотрудники предприятий, которые хотят повысить квалификацию. Средний возраст 35–45 лет.

Самыми востребованными направлениями она назвала промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, IT и индустрию гостеприимства.



"В Москве рабочая профессия дает стабильный заработок, интересную работу и возможность развиваться. Поэтому юристы и экономисты иногда приходят учиться на сантехников и электриков и потом с удовольствием работают", – отметила она.



При этом ранее HR-консультант Оксана Волкина предупредила, что копирайтеры, помощники юристов и начинающие IT-специалисты могут столкнуться с сокращениями из-за развития искусственного интеллекта. По ее мнению, нейросети способны заменить сотрудников, занятых рутинными задачами, например подготовкой документов, поэтому эксперт не исключила оптимизации офисных направлений. В связи с этим она рекомендовала таким специалистам задуматься об освоении дополнительных профессий, в том числе связанных с ручным трудом.



Волкина добавила, что при наличии интереса и склонности перспективным вариантом может стать второе образование по рабочей специальности. Она обратила внимание на нехватку швей, плиточников, разнорабочих, кровельщиков и специалистов в сферах электрики, сантехники и ЖКХ, отметив, что государство популяризирует рабочие профессии, связанные с квалифицированным и неквалифицированным ручным трудом.

Требуется постоянное переобучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение в беседе с Москвой 24, что на сегодняшний день будет нелишним владеть сразу несколькими специальностями.

"К сожалению, мы уже пересекли ту эпоху, ту временную черту, когда было достаточно получить одну профессию на всю жизнь. Сейчас требуется постоянное повышение квалификации, переобучение", – сказала она.

Парламентарий также отметила, что рынок труда к этому приспособлен: за счет государства достаточно большое количество людей может бесплатно переобучиться, повысить квалификацию, получить востребованную специальность.

"Это и молодежь, и мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и после воспитывают детей до 7 лет. И предпенсионеры: 55 лет у женщины – это востребованный специалист, мужчины в 60 лет тоже еще достаточно востребованы. Те, кто только находится под угрозой увольнения, кого только предупредили, что, возможно, будет сокращение, уже имеют право идти и обращаться в центры занятости, чтобы изменить траекторию своего профессионального пути. Я думаю, что это очень хорошая тенденция", – подчеркнула депутат.





Светлана Бессараб первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов С другой стороны, сегодня, допустим, быть токарем или слесарем – это значит быть в гармонии с собой, знать, что ты будешь востребован как минимум на ближайшие 3–5 лет. А что будет дальше? Возможно, придется переобучаться, потому что искусственный интеллект и роботы точно не перехватят у человечества такую тонкую работу – если и перехватят, то еще очень не скоро. Поэтому люди делают свой выбор просто в пользу более спокойного времяпрепровождения в рабочем процессе: не надо решать какие-то сложные задачи, авралы, предоставлять массу сложнейших отчетов к конкретному времени, переобучаться с учетом вытеснения искусственным интеллектом.

Несмотря на то что сейчас, по ее словам, люди делают выбор "в пользу спокойной трудовой жизни", не исключено, что спустя время они вернутся и опять станут востребованными специалистами в сфере IT-технологий или будут помогать искусственному интеллекту рассчитывать бухгалтерские отчеты, финансовые результаты, приводить в исполнение те задачи, которые ставит страна и работодатель.

"Не произойдет ли какого-то перевеса в пользу технических специальностей до такой степени, что эти специалисты станут невостребованными в своем количестве? Такое может случиться, как у нас уже было неоднократно. Но сегодня процесс отличается от предыдущего, когда страна готовила не сельхозработников и инженеров, а экономистов и юристов", – добавила депутат

На текущий момент бесплатное профобучение проводится по тем спискам, которые составляет Минтруда, а составляет оно эти списки по предложениям работодателей.

"То есть работодатель говорит: "Мне завтра понадобятся вот такие специалисты, их нужно столько-то", – и это мгновенно входит в систему. Это межведомственная система взаимодействия, которая позволяет докорректировать, донастроить рынок труда", – резюмировала Бессараб.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в разговоре с Москвой 24 объяснила, что потребность в перепрофилировании среди офисных сотрудников связана и с ростом зарплат в рабочих сферах.

"Это уже не откат в какое-то прошлое, это переоценка ценностей: стабильный спрос, хороший заработок и измеримый результат за день", – подчеркнула специалист.

По ее словам, короткие программы профобучения дают быстрый вход в профессию, что является "спасательным кругом" в период смены карьеры.

"Но тут нужно учитывать, что диплом или свидетельство о переобучении – это только билет на вход. Например, у меня был случай: один из кандидатов полгода искал работу, в офисных практиках была достаточно сильная конкуренция. В итоге он переобучился за два месяца и нашел работу за два дня. Это квалифицированная рабочая специальность. Работодатель ему в дальнейшем также гарантированно оплатил повышение квалификации. То есть он сразу вышел на доход выше, чем зарабатывал на офисной позиции", – поделилась эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Через 1–1,5 года нормальный сантехник или электрик, у которого зарекомендована репутация, стоит на порядок дороже, чем человек просто с корочкой, но без опыта. То есть перепрофилирование работает, но не само по себе – все работает в связке: обучение, плюс ранняя практика, плюс рекомендации и обратная связь.

Также эксперт дала рекомендации сотрудникам, задумавшимся о смене рода деятельности. Во-первых, перед стартом она посоветовала честно оценить свою физическую готовность.

"Во-вторых, нужно выбирать направление под рынок конкретного района: электрика, сантехника востребованы всегда, но тем, кто хочет максимальной оплаты, стоит смотреть в сторону смежных ниш – умные дома, солнечные панели, тепловые насосы, сервисное обслуживание коммерческой недвижимости и так далее", – добавила она.

В-третьих, параллельно с обучением специалист рекомендовала выстраивать канал первых заказов через сервисные платформы, агрегаторы, сарафанное радио, партнерство с управляющими компаниями.

"Тогда через полгода-год человек не конкурирует с массой таких же новичков, а уже продает свой опыт и свою репутацию", – подчеркнула эксперт.

Прогноз на 2027 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При этом, по мнению Лоиковой, 2027 год в целом будет годом инженеров, медиков, преподавателей и квалифицированных рабочих.

"В "цифре" тоже будут в топе узкие специалисты по кибербезопасности, плюс такие дата-центровые инженерные позиции. В регионах и отраслях картина, конечно, может сильно различаться, но в целом спрос плюс-минус высокий. Также у нас дефицит врачей и учителей, но он ограничен госбюджетами, поэтому не всегда конвертируется в рост заработных плат. В IT конкуренция среди новичков будет просто колоссальная: мы уже заметили, что с октября этого года на одну вакансию приходится 28 резюме против 4,4 у рабочих специальностей. Так что стать программистом за год – уже не стратегия", – предупредила она.





Светлана Бессараб первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дальше рост ИИ и дата-центров поднимает спрос не на программистов, а на людей, которые обслуживают эту инфраструктуру: электриков, инженеров-энергетиков, специалистов по охлаждению, по эксплуатации ЦОД, наладчиков станков ЧПУ и так далее. Это люди на стыке механики, электроники и программного управления. Производственные специальности, которые касаются ВПК и инженерных позиций в ОПК, тоже нужны. Конечно же, еще ретейл-позиции: кассиры, продавцы, таксисты, водители, плюс очень не хватает грузчиков.

В целом общая потребность в таких специалистах – порядка 12,2 миллиона человек на период с 2027 по 2032 год, подчеркнула эксперт. Причем 11,7 миллиона из них нужны просто на замену уходящих на пенсию людей, и лишь около 500 тысяч – на новые рабочие места, заключила Лоикова.